Infekt im Hotel: Dieser Gegenstand macht dich krank!

Ein Hotelzimmer ist wie ein Überraschungsei – du weißt nie, was drin ist. Solltest du aber eine Kaffeemaschine vorfinden, dann denk vielleicht lieber noch einmal darüber nach, ob du sie auch benutzt.

Das kennst du bestimmt: Nach einer anstrengenden Anreise kommst du endlich im Hotel an. Am liebsten würdest du dich erstmal hinlegen, aber das wäre Verschwendung, schließlich bist du an einem spannenden Ort, gleich startet die große Citytour.

Du durchsuchst das Zimmer nach irgendeiner Form von Wachmacher und dann siehst du sie: die Kaffeemaschine. Mit ein wenig Koffein sind die müden Knochen schnell wieder fit gemacht. Aber: Willst du das Gerät wirklich benutzen?

In der Kaffeemaschine im Hotelzimmer lauern Bakterien

Kaffeemaschinen sind nicht unbedingt die am häufigsten gereinigten Gegenstände im Hotelzimmer. In einer Studie der Universität Valencia wurden neun Nespresso-Maschinen getestet, die seit mindestens einem Jahr im Einsatz waren.

Das Ergebnis: „Alle Maschinen zeigten eine signifikante bakterielle Vielfalt, wobei die Gesamtzahl der identifizierten Gattungen zwischen 35 und 67 lag.“ Das enspricht einer „mittleren bis sehr hohen“ Menge.