Gelähmter muss über Boden robben und verklagt Airport

Doch der Flughafen hatte beides nicht. Das Personal bot an, ihn in einem Rollstuhl mit hoher Rückenlehne zu schieben, doch der 29-Jährige lehnte ab. Er fühlte sich seiner Unabhängigkeit beraubt.

Zudem hätten die Mitarbeiter ihn auf dem Stuhl festschnallen wollen, so Justin. „Das hätte bedeutet, dass ich meine Position nicht selbstständig hätte anpassen können. Und damit wäre das Risiko groß gewesen, dass ich ein Druckgeschwür bekomme.“

Justin kritisiert den Airport für fehlendes Equipment

Der 29-Jährige kritisiert den Airport scharf. Er ist der Meinung, dass man ihm entweder einen manuellen Rollstuhl oder einen motorisierten Buggy zur Verfügung hätte stellen müssen. Ihm sei jedoch nur eine einzige Option übriggeblieben – sich selbst Hunderte Meter über den Boden zu ziehen.

„An jedem einzelnen Flughafen, an dem ich war, egal wo und egal wie klein er war, es gab immer entweder einen Selbstfahrer-Rollstuhl oder einen Buggy“, sagt er.

Der Flughafen hingegen ist der Ansicht, richtig gehandelt zu haben. In einem Statement wird mitgeteilt: „Als wir festestellten, dass der Flug von Herrn Lvene ohne seinen Rollstuhl gelandet war, arbeitete unser Team intensiv an einer Lösung und bot ihm einen Rollstuhl und Assistenz als vorübergehenden Ersatz an. Herr Levene lehnte alle Hilfsangebote ab, da er sie für nicht akzeptabel hielt. Wir entschuldigen uns, wenn er mit dem Service unglücklich war. Aber wir sind zufrieden mit unseren Mitarbeitern, die alles getan haben, was sie konnten.“