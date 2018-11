Reisetrends: Das sind die „reisereporter Top Places 2019“

Genug von Mallorca, New York, Venedig und den immer gleichen Urlaubstipps? Kein Problem: Die Experten des reisereporters verraten dir ihre ganz persönlichen zwölf Top-Reiseziele für das kommende Jahr.

Er sagt: Hongkong ist eine der coolsten Städte Asiens. Vor allem aber ist die 7,5-Millionen-Einwohner-Stadt eines: ein Unikat. Denn wo sonst prallen asiatische Kultur, britisches Erbe und moderne westliche Einflüsse so brachial aufeinander wie in der heutigen chinesischen Sonderverwaltungszone?

Die Welt ist voller selbst ernannter Megastädte – Hongkong aber hat es längst nicht mehr nötig, sich an diesem Wettbewerb zu beteiligen, findet reisereporter Michael.

Damit dir die Auswahl nicht allzu schwer fällt, stellen wir unsere persönlichen Top-Reiseziele vor und geben dir auch direkt Tipps zu Sightseeing, Unterkunft und Anreise. Und jeder einzelne reisereporter verrät dir natürlich, warum du ausgerechnet an diesen Top Place reisen musst.

Ob Strandurlaub , Aktivurlaub in der Natur oder Städtereisen : Unsere Empfehlungen bieten dir garantiert die beste Urlaubsinspiration – und zwar für jeden Monat des Jahres.

Denn: Sie gehören zu den zwölf „reisereporter Top Places 2019“. Das sind unsere ganz persönlichen Lieblingsorte in Europa und auf der ganzen Welt.

Im alten Fischerdorf Hellnar die Einsamkeit Islands erleben, mit Blick über die Stadt Catania die besten Arancini auf Sizilien essen und in den heißen Quellen der Rocky Mountains baden – das sind nur drei der Urlaubserlebnisse, die du im Jahr 2019 auf gar keinen Fall verpassen darfst.

Für reisereporter Michael ist das kleine Land an der Adriaküste deshalb sein „Top Place 2019“. Und weil Montenegro in der Hochsaison (Juli bis September) sehr beliebt sind, solltest du im Februar hin – dann hast du das Land fast für dich allein.

Für reisereporter Felix ist sie aber viel mehr als das: sein „Top Place 2019“. Abseits der Wolkenkratzer im Stadtzentrum steckt die Wahrheit für ihn im Detail – und in den herzlichen Locals.

São Paulo gilt als das Frankfurt Brasiliens: Wolkenkratzer neben Wolkenkratzer, Menschen in Anzügen und ein hektisches Treiben prägen das Stadtbild – kein Wunder, denn São Paulo ist die größte Stadt Brasiliens, das wichtigste Wirtschafts- und Finanzzentrum des Landes.

Strahlend blaue Seen, bizarre Felsformationen, Kirchen ohne Dach und zahllose Schafe: Gotland bricht mit dem typischen Schwedenbild – zumindest bis zum nächsten Holzhaus. Für reisereporterin Leonie ist die größte Insel Schwedens ihr „Top Place 2019“. Sie sagt: Wer mit dem Boot auf Gotland ankommt, für den geht’s erst mal bergauf.

Aber sie hat wirklich viel zu bieten: Eisberge, Schnee und bunte Häuser – und vor allem die Langsamkeit, die jedem an Energieüberschuss leidenden Menschen zur Besonnenheit verhilft.

Im Südwesten Grönlands liegt der Top Place von reisereporterin Maria: die Küstenstadt Ilulissat . In der drittgrößten Stadt des Landes leben gerade einmal 4.000 Einwohner.

Juli: Hellnar, die Einsamkeit Islands

„Snæfellsnes is Iceland in a nutshell“ (Snæfellsnes ist Island komprimiert), liest man in vielen Reiseführern – und das stimmt wirklich.

Auf dieser Halbinsel im Westen Islands finden Reisende wilde Vulkane, riesige Gletscher, schwarze Strände, heiße Quellen, eindrucksvolle Polarlichter und selbstverständlich auch die berühmten Islandponys. Für reisereporter Nils ist das alte Fischerdorf Hellnar im Süden deshalb sein „Top Place 2019“.