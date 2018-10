Auf ihrem Instagram-Profil zeigten sich Minaxi (30) und Vishnu (29) als Traum-Duo, als Wunschträumer und Fernweh-Geplagte. Ihr Trip in den Yosemite-Nationalpark in den USA war jetzt ihr letztes Abenteuer.

Denn jetzt sind die beiden Reise-Blogger tot. Sie verloren am Taft Point, einem berühmten Aussichtspunkt im Yosemite-Nationalpark in Kalifornien, offenbar das Gleichgewicht, stürzten mehr als 200 Meter in den Tod. Das berichtet unter anderem der „San Francisco Chronicle“.

Yosemite-Nationalpark: Junges Paar stürzt vom Taft Point in den Tod

Der Felsvorsprung Taft Point ist beliebt für den Ausblick, viele Menschen nutzen den Ort für außergewöhnliche Heiratsanträge und spektakuläre Fotos. Doch das Plateau am Abgrund ist gefährlich – und für Minaxi und Vishnu in der vergangenen Woche sogar tödlich.

Touristen entdeckten die Leichen der Reise-Blogger unterhalb des Felsvorsprungs

Andere Touristen hatten die Überreste der amerikanischen Reise-Blogger mit indischen Wurzeln am Montag unterhalb des Felsvorsprungs gesehen, per Hubschrauber wurden die Körper der beiden geborgen und die Leichen als Minaxi und Vishnu identifiziert.

