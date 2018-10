Wir stellen uns das gerade mal vor unserem geistigen Auge vor: 11 Stunden und 35 Minuten – inklusive Zwischenstopp in Aserbaidschan – auf schmalen, dünn gepolsterten, praktisch nicht verstellbaren Sitzchen. In einer typischen 3-3-Bestuhlung. Womöglich auf dem Mittelplatz. Mitten in der Nacht. Und das ganze Elend auch noch ohne Entertainment-System.

Deshalb wollte reisereporter mehr über die Hintergründe von LH769 wissen. Auf Interview-Anfragen gab es von der Lufthansa-Pressestelle allerdings nur ein Statement: „Als Flugzeugmuster kommt ein Airbus A319 zum Einsatz (mit Tankstopp in Baku), da die Landebahn in Pune nicht die ausreichende Länge für Langstreckenflugzeuge bietet.“

Augen auf bei der Flugzeugwahl! Wer einen Langstreckenflug bucht, fliegt nicht automatisch in einer Langstrecken-Maschine, sondern kann auch schon mal ahnungslos in einem Airbus A319 landen, der sonst nur auf Strecken wie Hamburg-Düsseldorf oder München-Mallorca eingesetzt wird.

Hohe Nachfrage? Den Druck machen wohl die vielen deutschen Unternehmen (vor allem IT-Firmen und Autozulieferer), die sich im Großraum Pune angesiedelt haben und die Direktstrecke frequentieren. Aber muss man deshalb seinen Passagieren gleich den berechtigt erwartbaren Mindest-Standard eines Interkontinentalflugs verweigern?

Lufthansa-Business-Class-Passagiere bekommen einen Sitzreihe und Zeitschriften

Die Lufthansa-Pressestelle will beschwichtigen: „Gäste in der Business Class erhalten eine komplette dreisitzige Reihe für sich. An Bord sollen Voucher für FlyNet angeboten werden, sowie ein breites Angebot an Zeitschriften und Zeitungen, da kein Bordunterhaltungsprogramm verfügbar ist.“

Wir reden also von rund 20 „glücklichen“ Business-Class-Passagiere, die die Armlehnen hochklappen und ihre Sitzbank zur Pritsche umfunktionieren dürfen, um dann in Magazinen zu blättern.

A319: 12 Stunden Flug und kein Bordunterhaltungsprogramm

Economy-Gästen bleibt nur, in die Papiertüte zu atmen oder nachts um zwei auf dem Rollfeld in Pune Reißaus zu nehmen. Denn: Auf weitere reisereporter-Nachfrage, ob die Economy ebenfalls umgerüstet wird, heißt es: „Bei der Economy Class ist Ähnliches nicht bekannt, da der Unterschied zwischen der Lang- und Kurzstreckenkabine nicht so groß ist.“

Das lässt nichts Gutes ahnen.

Im Netz hagelt es schon vor dem ersten Flug gehässige Kommentare: „Wer bucht denn so was?“, heißt es da. Oder: „Die sollten den Passagieren besser für 10 Stunden Valium Tabletten geben.“ Einer, der fliegen muss, schreibt vorab: „Das grenzt an Betrug. Economy-Sitz-Komfort anbieten und Business-Tarife verlangen.“

Das letzte Wort zu LH769 hat Lufthansa: „Es sei nochmals erwähnt, dass der Einsatz einer A319 eine Interimslösung sein soll.“ Dieser Begriff ist dehnbar – die Geduld der Kunden auch?

Unsere Tipps, falls Du demnächst von Indien nach Deutschland fliegen musst: