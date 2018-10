„Lonely Planet“: Deutschland ist ein Top-Reiseziel 2019

„Lonely Planet“: Deutschland ist Top-Reiseziel 2019 The same procedure as every year: Zum 14. Mal hat der „Lonely Planet“ seine Reise-Trendziele „Best in Travel“ für das kommende Jahr vorgestellt. Und ohne zu viel vorwegzunehmen: Diesmal ist Deutschland dabei! Felix Horstmann

Schloss Neuschwanstein im bayerischen Allgäu ist für „Lonely Planet“ ein Must-See in Deutschland. Foto: imago/robertharding

Deutschland, so steht es in „Lonely Planets Best in Travel 2019“, ist nämlich ein wahrer Innovationstreiber: Unter anderem verdankt die Welt uns schließlich die Druckmaschine, das Auto und die Asperin. Davon ab seien auch das 100-jährige Bauhaus-Jubiläum und der 30. Jahrestag des Mauerfalls Gründe, um Deutschland nach neun Jahren wieder in die Top-Reiseziele aufzunehmen. „Lonely Planet Best in Travel“: Deutschland gehört zu den Top-Zielen 2019 Allerdings reicht es für Deutschland im „Lonely Planet“-Ranking nur für Platz 2. Der Inselstaat Sri Lanka (ihr erinnert euch: einer der „reisereporter Top Places 2018“) findet ein Jahr später nun auch beim „Lonely Planet“ Anklang. Auf dem dritten Platz landet Simbabwe.

„Lonely Travel“: Das sind die Top-Städte für 2019 In der Top 10 der Städte für 2019 ist Deutschland dann nicht mehr vertreten. Hier befindet der „Lonely Planet“: Kopenhagen in Dänemark („Die Hauptstadt der Coolness ist unaufhaltbar“), Shēnzhèn in China („Früher als billige Alternative zum Nachtleben in Hong Kong bekannt, heute das Silicon Valley Chinas“) und Novi Sad in Serbien („Elegant und locker“) für besonders empfehlenswert.

Übersicht: Die Top 3-Ziele aus allen Kategorien Platz 3 der Top-Länder: Simbabwe im Süden von Afrika. Foto: pixabay.com/fietzfotos Platz 2 der Top-Länder: Deutschland! Foto: pixabay.com/scholty1970 Platz 1 der Top-Länder: Sri Lanka südlich von Indien. Foto: pixabay.com/pasja1000 Platz 3 der Top-Städte: Novi Sad im zentralen Norden Serbiens. Foto: pixabay.com/danilography Platz 2 der Top-Städte: Shēnzhèn im Südosten von China. Foto: imago/Photoshot/Construction Photography Platz 1 der Top-Städte: Dänemarks Hauptstadt Kopenhagen an der Grenze zu Schweden. Foto: pixabay.com/ExplorerBob Platz 3 der Top-Regionen: Der Norden Perus mit Orten wie dem Dschungel um Tarapoto oder dem Llanganuco Valley. Foto: pixabay.com/Ftorrejon Platz 2 der Top-Regionen: Die Catskills im Süden des US-Bundesstaates New York. Foto: pixabay.com/comicosp Platz 1 der Top-Regionen: Piedmont im Nordwesten Italiens. Foto: pixabay.com/ddzphoto

„Lonely Travel“: Das sind die Top-Regionen für 2019 Und weil sich so manch wundervolle Ecken der Welt nicht in Länder und Städte aufteilen lassen, gibt’s im „Lonely Planets Best in Travel 2019“ – genau wie im vergangenen Jahr – auch die „Top Regionen 2019“. Auf Platz 1 dieser Kategorie landet Piemont in Italien, wo es neben abgelegenen Alpinwanderwegen auch eine Vielzahl „exquisiter Dörfer und Täler“ gibt, die „wohl den besten Rot- und Weißwein Italiens bieten“. Der Geburtsort des Woodstock Festivals, The Catskills in den USA, sichert sich den zweiten Platz. Der „Lonely Planet“ schreibt: „Obwohl die Blumenkinder jetzt vielleicht Enkelkinder haben, lebt das freigeistige Ethos in den indie-liebenden Städten dieser malerischen Region im Hinterland New Yorks“. Und Platz 3 sichert sich Nord-Peru. Während wir in unseren „reisereporter Top Places 2018“ im vergangenen Jahr ganz Peru zum „Top Place“ gemacht haben, findet nun der „Lonely Planet“: Alle Welt reist nur in den Süden, Nord-Peru ist zu wenig beachtet... Die Top-Regionen in der Übersicht:

Platz Region 1. Piemont, Italien 2. The Catskills, USA 3. Nord-Peru 4. The Red Centre, Australien 5. Schottische Highlands und Inseln 6. Ferner Osten, Russland 7. Gujarat, Indien 8. Manitoba, Kanada 9. Normandie, Frankreich 10. Elqui Valley, Chile