Gerade planschst du noch ausgelassen in den Wellen, und plötzlich drückt die Blase. An abgelegenen Naturstränden hast du jetzt die Wahl: Entweder, du schwimmst schnell am Land, um hinter dem nächsten Busch nach einem ruhigen Plätzchen zu suchen. Oder du machst einfach ins Meer.

Ins Meer zu pinkeln ist generell völlig unbedenklich

Warum die letzte Variante vollkommen okay ist: Rund 95 Prozent deines Urins bestehen ohnehin aus Wasser. Ein Liter enthält außerdem ein bis zwei Gramm Natrium und Chloridionen. Beides findet sich ebenfalls im Meerwasser, allerdings in höherer Konzentration. Zudem gibt es einige andere Stoffe in unserem Urin, darunter das Abfallprodukt Urea, das beim Spalten von Eiweiß entsteht.

Doch selbst wenn alle Menschen auf der Welt gleichzeitig in den Atlantik pinkeln würden, wäre der Ureagehalt im Wasser verschwindet gering, wie dieses Video der American Chemical Society erklärt:

Und: Meeresbewohner pinkeln natürlich auch ins Wasser. Finnwale beispielsweise entleeren ihre Blase mit 970 Litern Urin – pro Tag! Ausführlich erklärt auch ein Biochemiker in einem Beitrag auf „Chemical & Engineering News“, dass Urin im Meer völlig unbedenklich ist.