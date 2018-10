Video: Tui-Pilotin (35) landet ihre Boeing seitwärts

Sturm „Callum“ hat die Flugzeuge am Bristol Airport durchgeschüttelt. Welche Kraft die heftigen Seitenwinde hatten, zeigt ein spektakuläres Video: Eine Tui-Airways-Pilotin landet ihre Maschine seitwärts.

Spektakulär: Die Maschine von Tui Airways landete seitwärts am Flughafen Bristol.

Sturm „Callum“ sorgte am Freitag mit Windböen von 85 Kilometern pro Stunde dafür, dass die Landung für Hunderte Passagiere am Bristol Airport alles andere als angenehm war. Videos von Planespottern zeigen, welche Kraft der Sturm hatte: Flugzeuge schlingern in der Luft, Maschinen müssen Landungen abbrechen oder kommen seitlich auf der Landebahn auf.

Eine Aufnahme ist besonders spektakulär: Sie zeigt die Landung des Tui-Airways-Fluges TOM 6561.

Heftige Seitenwinde: Tui-Airways-Pilotin muss seitwärts landen

Die Maschine kommt von der spanischen Insel Menorca, im Cockpit sitzt die 35-jährige Pilotin Brenda Riepsaame Wassink. Die Boeing 757-200 wankt in der Luft, fliegt seitwärts auf die Landebahn zu, setzt mit der rechten Tragfläche nach vorne auf, seitwärts!

Erst als auch das Bugrad auf dem Boden ist, bringt die niederländische Kapitänin die Nase der Maschine nach vorne. Was für ein spektakuläres Manöver: