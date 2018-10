Mile High Club: Sex im Flugzeug ist jetzt erlaubt

... zumindest bei der US-Airline „Love Cloud“. Die bietet nämlich Mile-High-Club-Flüge an, die Interessierten einen juristisch folgenlosen Wolkenritt möglich machen. Und am Ende gibt’s sogar ein Zertifikat.

In dieser kleinen Maschine ist Sex im Flugzeug quasi Pflichtprogramm.

Mehrere amerikanische US-Fluggesellschaften wittern inzwischen ein Geschäft – und bieten Sex-im-Flugzeug-Pakete an. Bei „Love Cloud“ geht es für knapp 800 bis 1.200 Euro mit einem kleinen Privatflugzeug in die Luft.

Flugbegleiter, die einen „erwischen“ können, gibt es nicht. Und: Die Piloten tragen Schallschutz-Kopfhörer, während das Flugzeug über Las Vegas seine Runden dreht und sich die Fluggäste vergnügen.

Am Ende des Wolkenritts gibt es für die neuen Mile-High-Club-Mitglieder sogar eine Urkunde.

USA: Private Flugzeuge für Mile-High-Club-Anwärter

Offensichtlich ein Markt. Denn: Anfang des Jahres zeigte eine Umfrage, dass fast alle in den Mile-High-Club eintreten wollen. Und das Angebot wird angeblich auch gut angenommen.

„Flamingo Air“, die den Mile-High-Club-Service als erste Airline in den USA angeboten hat, behauptet, sie hätte in den vergangenen 20 Jahren acht Paare täglich zum Höhepunkt geflogen. Das berichtet die britische Tageszeitung „The Sun“.