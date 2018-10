Ryanair: Piloten in Europa könnten weiter streiken

Bereits seit Monaten befinden sich die Billig-Airline Ryanair und die Gewerkschaften der Piloten und Flugbegleiter in mehreren europäischen Ländern im Clinch. Und es drohen neue Streikoffensiven.

Angestellte der Fluggesellschaft Ryanair demonstrieren in Berlin für mehr Mitbestimmung und die Einführung eines Betriebsrates.

Diese Worte klingen wenig versöhnlich: Die Schließung von Stationen und die Verkleinerung der Ryanair-Flotten in Deutschland wird von den Crews als „Kriegserklärung“ verstanden. Das teilt die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) mit.

Die Konsequenz: Die Streiks sollen weitergehen. Bei einem Treffen der europäischen Pilotenverbände und Pilotengewerkschaften in Wien entschieden die Präsidenten, die Schließungen in Eindhoven (Niederlande) und Bremen und die Flottenstreichungen am Niederrhein nicht zu tolerieren und fordern Ryanair auf, diese sofort zurückzunehmen.

Neue Streiks der Ryanair-Piloten würden „nicht überraschen“

„Es ist schwer vorstellbar, wie Ryanair ernsthaft erwarten kann, zu einer Einigung mit den Gewerkschaften zu kommen, wenn solche Drohungen in der Luft liegen“, so der Präsident des Verbandes der europäischen Pilotenvereinigungen (Eca).