Pediküre im Flieger: Frau raspelt ungeniert Hornhaut

Bevor es in den lang ersehnten Strandurlaub geht, hat beinahe jeder Reisende noch einiges zu erledigen. Denn so viel Haut wie am Strand zeigen wir im Alltag nur selten. Und besonders die Füße verstecken sich zu Hause die meiste Zeit über in Socken und Schuhen.

Kann die Zeit so knapp sein, dass die Hornhautfeile mit in den Flieger muss?

Damit wir sie am Strand schön gepflegt von ihrer besten Seite präsentieren können, muss vor allem die Hornhaut verschwinden, die das ewige Schuhetragen im Alltag hat entstehen lassen. Und mit so einer gründlichen Fußpflege verbringt man schon mal fast ein Stündchen im Badezimmer oder Beautysalon.