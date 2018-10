Diese Reise ging anders aus, als geplant: Ein Ehepaar war während seiner Flitterwochen so betrunken, dass es mal eben ein Hotel in Sri Lanka kaufte. Die Engländer hatten Rum mit dem Personal getrunken...

Kennst du den Film „Love Vegas“? Cameron Diaz und Ashton Kutscher heiraten darin spontan in Las Vegas nach einer durchzechten Nacht und sind plötzlich reich. Dieser reale, völlig betrunkene Spontankauf eines britischen Ehepaares fällt dagegen eher in die Kategore: Verkatert und um Zehntausende Euro ärmer.

Betrunkene Engländer kaufen spontan ihr Flitterwochen-Hotel

Dass Alkohole spendabel macht, kennst du vielleicht auch. Gina (33) und Mark (35) haben die betrunkene Spendierlaune aber auf ein völlig neues Level geholt: Sie haben ihr Flitterwochen-Hotel gekauft.

Wie konnte es so weit kommen? Am ersten Abend in einem Hotel direkt am Strand auf Sri Lanka freundeten sie sich mit den Mitarbeitern an, mit einem von ihnen köpften sie ein paar Flaschen Rum am Strand. Dabei plauderte der Mann aus dem Nähkästchen.

Nach Schnappsidee: Ehepaar führt Bed-and-Breakfast in Sri Lanka

Der aktuelle Mietvertrag gehe bald zu Ende. Zwölf Gläser Rum später entschieden die Briten: Die nächsten drei Jahre führen wir den Laden hier. Schlappe 43.000 Pfund (umgerechnet fast 49.000 Euro) blätterten sie für diese spontane Eingebung hin. Und das, obwohl sie eigentlich in einer winzigen Wohnung im Süden von London wohnen.

Statt aber im nüchternden Zustand die wortwörtliche Schnappsidee nochmal zu überdenken, ziehen Gina und Mark das Ding durch: Seit dem 1. Juli führen sie ganz offiziell das Lucky Beach Tangalle.

Foto: facebook.com/Lucky Beach Tangalle Gina und Mark waren von dieser charmant-rustikalen Unterkunft so angetan, dass sie sie spontan kauften.

Dem „ Daily Mirror “ zufolge läuft ihr Bed-and-Breakfast mit sieben Zimmern seitdem ziemlich gut – auch wenn Familie und Freunde das Paar für seine riskante Entscheidung zunächst für verrückt erklärten.