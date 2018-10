Telefonieren im Urlaub: Hier ist es am teuersten

Wer den Lieben zu Hause vom Meer und dem Essen im Urlaub vorschwärmt, zahlt für den Anruf schnell mal so viel wie für ein Dinner. Der reisereporter verrät, wo Telefonieren im Urlaub am teuersten ist.

Wer innerhalb der EU Urlaub macht, muss sich inzwischen keine Sorgen mehr über explodierende Handyrechnungen machen – seit Anfang 2017 sind die Roaminggebühren abgeschafft. Außerhalb der Europäischen Union können Telefonate nach Hause aber ein dickes Loch in die Urlaubskasse reißen.

In diesen Ländern ist Telefonieren am teuersten

Am teuersten ist der Anruf nach Deutschland auf Bali, in Kuba, Mexiko, Tansania, Bangladesch, Russland, Aserbaidschan und im Kongo – dort zahlen Urlauber pro Minute durchschnittlich 4,23 Euro. Ein nur zehnminütiger Anruf kostet dann schon satte 42,30 Euro. Günstiger ist es da, sich von den Liebsten zu Hause aus anrufen zu lassen. Dann zahlen Urlauber maximal 1,86 Euro pro Minute.

In diesen Ländern telefonieren Urlauber am günstigsten

In der Türkei und in den USA ist es für deutsche Urlauber am günstigsten – pro Geprächsminute zahlen sie dort durchschnittlich 1,63 Euro. Und lassen sie sich anrufen, zahlen sie lediglich 78 Cent pro Minute.

Ebenfalls vergleichsweise günstig ist es in Kanada mit 2,22 Euro pro Minute für abgehende und 1,08 Euro für eingehende Anrufe.