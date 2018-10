Airbnb-Albtraum: Ein Urlaub wie aus einem Horror-Roman

Nächtliche Besuche und Glasscherben statt Ruhe und Erholung – was dieses Paar in seiner Airbnb-Unterkunft erlebte, liest sich wie ein Horror-Roman. Dabei wollten die beiden Ärzte nur ihre Ruhe haben...

Aus dem erholsamen Urlaub, den Jaleesa J. und Chiedozie U. aus Boston in Kalifornien verbringen wollten, wurde nichts. Denn was die beiden Ärzte in ihrer Airbnb-Unterkunft erlebten, lässt einem die Haare zu Berge stehen.

Dabei fing alles gut an: Die beiden hatten die Airbnb-Unterkunft eines richtig gut bewerteten „Superhosts“ gebucht. Bei ihrer Ankunft schien auch noch alles in Ordnung. Ihr Gastgeber „JJ“ hatte eine gekühlte Flasche Wein und eine Nachricht zur Begrüßung hinterlassen.

Am frühen Morgen nach ihrer ersten Nacht aber ereignete sich das erste gruselige Erlebnis: Die beiden Gäste erwachten schon um 5.30 Uhr, weil irgendjemand laut gegen die Eingangstür ihrer Unterkunft schlug.

Am frühen Morgen wurden die Gäste aus dem Schlaf gerissen

Eine männliche Stimme schrie dazu: „Ich weiß, dass du da drin bist, Kevin“, berichteten die beiden später der amerikanischen Zeitung „The Boston Globe“. Jaleesa öffnete die Türe vorsichtig nur einen Spalt breit, um zu sehen, wer draußen war. Was sie sah war ein aufgeregter Mann, der Schimpftiraden von sich gab.

Sie schlug die Tür schnell wieder zu und rief den Vermieter an. Zu ihrem Entsetzen klingelte genau in diesem Moment ein Telefon auf der anderen Seite der Tür. Der Störenfried war ihr Gastgeber selbst. „Yeah, das war ich. Entschuldigt die Störung. Das Leben ist zu kurz, um euch eine Erklärung zu geben“, sagte er am Telefon und legte auf.