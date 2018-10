Mindestens zehn Menschen, darunter drei Touristen, kamen infolge heftiger Überschwemmungen am Dienstag und Mittwoch im Osten Mallorcas ums Leben. Die Suche nach Vermissten dauert auch heute weiter an.

Unter den vermissten Personen in der Region Sant Llorenç auf Mallorca ist auch ein deutsches Paar. Das teilte der Rettungsdienst der Balearen auf Twitter mit. Ein Kind wird ebenfalls vermisst. Seine Mutter war bei dem Versuch, ihre beiden Kinder zu retten, von den Fluten des übergetretenen Sturzbachs in den Tod gerissen worden, die Schwester überlebte.

Überschwemmungen auf Mallorca: Zwei Deutsche werden vermisst

Das deutsche Ehepaar wurde der „Mallorca Zeitung“ zufolge am Mittwochabend als vermisst gemeldet. Mehr als hundert Personen sollen sich an den Such- und Aufräumarbeiten im Laufe des heutigen Tages beteiligen. Einsatzkräfte suchen auch auf dem Wasser und aus der Luft nach Vermissten.

Am Dienstagabend waren die Menschen in den Orten Sant Llorenç, Son Carrió, Artà und S'iIlot von den Fluten überrascht worden, nachdem aufgrund heftiger Regenfälle ein Sturzbach im Osten der Baleareninsel über die Ufer getreten war. Unter den bisher bestätigten Todesopfern sind ein britisches Ehepaar und eine Frau aus den Niederlanden: