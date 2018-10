In Kolumbien gibt’s in diesem Jahr eine „Sex Island“

60 Frauen, eine Insel, eine Privat-Yacht, ganz viel Alkohol und andere Drogen – und noch mehr Sex: Das verspricht die „Love Island“ in Kolumbien. Der reisereporter über ein umstrittenes Urlaubsressort.

So bewerben die Veranstalter ihr Urlaubsressort im Video.

Mahlzeiten, Alkohol, Drogen, Sex und Partys auf einer Luxus-Yacht all-inklusive: Keine Frage, die „Love Island“ ist eindeutig nicht jugendfrei. Vielmehr soll es auf einer Privatinsel, vermutlich an der Karibikküste Kolumbiens, vier Tage lang (14.-17. Dezember) heiß hergehen.

Eine Sex-Insel in Kolumbien mit 60 Prostituierten für 30 Männer

„Alle Frauen sind hier, um dir zu gefallen und dich wie einen König behandeln“, heißt es auf der Buchungswebsite. Und weiter: „Wenn Du eine besondere Fantasie hast, informiere die Gastgeber oder die Frauen und sie werden dafür sorgen, dass deinen Träume wahr werden.“

Foto: youtube.com/Sex Island (Screenshot) Alkohol und Frauen sind auf der „Sex Island“ all-inklusive.

Tickets für die „Sex Island“ kosten 6.000 Dollar, also etwa 5.200 Euro

Für Männer gibt es 30 Tickets – zum stolzen Preis von je 6.000 Dollar (etwa 5.200 Euro). Dafür gibt es 60 Prostituierte auf der Insel, von denen jedem triebgesteuerten „Urlauber“ zwei Damen rund um die Uhr zur Verfügung stehen.

Am ersten Tag auf der „Sex Island“ soll es eine Live-Sex-Show geben, bei der alle Gäste sich hüllen- und hemmungslos kennenlernen, am zweiten Tag „30 Minuten im Paradies“ – was für die Veranstalter bedeutet: Eine halbe Stunde lang mit 16 Prostituierten rummachen.

Soweit, so umstritten. Denn: Die „Love Island“ gab es im vergangenen erstmals Jahr, damals mit dem fast identischen Programm und einem Werbeclip, der in Kolumbien hohe Wellen schlug.