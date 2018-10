Thailand: Mehr als 20 tote Schildkröten in 2 Monaten

Plastikmüll ist tödlich. Das wurde zuletzt wieder an Stränden in den thailändischen Provinzen Phuket und Phang-nga deutlich: Innerhalb von nur zwei Monaten wurden dort 20 verletzte Schildkröten angespült.

Plastikmüll sorgt nicht nur für dreckige Strände, er tötet auch. Das zeigte sich zuletzt wieder in zwei Nationalparks in Thailand: Mehr als 20 Meeresschildkröten wurden in nur zwei Monaten an den Mai Khao Beach im Sirinart Nationalpark und einen Strand im Thai Muang Nationalpark in den Provinzen Phuket und Phang-nga angeschwemmt.

Schildkröten ertrinken qualvoll, weil sie sich in Plastikmüll oder Netzen verfangen

Die meisten von ihnen starben, die übrigen waren so verletzt, dass ihre Chancen zu überleben gering sind, berichtet der thailändische Nachrichtensender „Thai PBS World“. Thorn Thamrongnavaswasdi, Dekan der Fakultät für Fischerei der Kasetsart-Universität in Bangkok, sagte dem Sender, dass die Schildkröten grausame Tode starben.

Um ihre Hälse und Beine hatten sich Plastikmüll und Teile von Fischernetzen gewickelt und sie hatten lebensbedrohliche Wunden. Der Experte berichtet, dass Plastikmüll eine ernstzunehmende Gefahr für die Schildkröten ist. Fischer würden immer wieder Schildkröten in ähnlichem Zustand aus dem Wasser fischen und befreien.