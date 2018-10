Evakuierungen: Hurrikan „Michael“ rast auf Florida zu

Bereits am Dienstag drückte Hurrikan „Michael“ Wasser in tief gelegene Gebiete in Pinellas County an der Westküste Floridas.

Er wird als Monster bezeichnet: Der tropische Wirbelsturm „Michael“ wurde am frühen Mittwochmorgen (Ortszeit) zu einem Hurrikan der Kategorie 4 hochgestuft. Zum Vergleich: „Florence“, die Mitte September für schwere Schäden und Tote in den Bundesstaaten North und South Carolina sorgte, hatte die Stärke eines Hurrikans der Kategorie 3, bevor sie auf Land traf.

375.000 Menschen zur Evakuierung aufgerufen

„Michael“ soll am Mittwochnachmittag zwischen 15 und 18 Uhr (Ortszeit) in Panama City auf Land treffen, berichtet die amerikanische Zeitung „USA Today“. Die Küstenstadt ist ein Urlaubsort am Golf von Mexiko, der für seine weißen Sandstrände und Vergnügungsparks bekannt ist. Etwa 40.000 Menschen leben in der Stadt in Florida.