Gewählt von Locals: Die schönsten Städte Spaniens

4.853 Menschen haben an der Umfrage teilgenommen und darüber abgestimmt, welche Stadt die schönste ist. Und wer, wenn nicht die Locals sollten es wissen? Unter den Top 10 sind kleine mittelalterliche Städtchen in den Bergen, Fischerdörfer an der Küste und Dörfer vor der mächtigen Kulisse der Pyrenäen.

Die meisten der auserwählten Orte liegen an der nördlichen Küste am Kantabrischen Meer und an der Mittelmeerküste. Die Gewinnerstadt aber ist ein Bergdorf auf 1.171 Metern über dem Meer und ein weiterer Ort unter den Top 5 liegt südlich der Pyrenäen. Fast alle haben jahrhundertealte Altstädte, richtig idyllisch also. Aber schau es dir selbst an: