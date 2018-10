Trend-Reiseziele: Das sind die beliebtesten Städte der Welt

New York, Paris, London – sie alle gehören zu den Top 10 der beliebtesten Städte der Welt. DIE Trendstadt schlechthin aber liegt in Thailand. Wo genau und welche noch vertreten sind, erfährst du hier.

Vorweg: Besonders viele europäische Städte sind nicht unter den Top 10 vertreten. Aber: Um eine der beliebtesten Städte der Welt zu besuchen, musst du auch nicht unbedingt weit reisen. London und Paris schaffen es beispielsweise auf den zweiten und dritten Platz des neuen Rankings der Trend-Reiseziele.

Für eine europäische Stadt wird das größte Wachstum 2018 erwartet

Als einzige weitere europäische Stadt schafft es nur noch Istanbul unter die Top 10. Sechs der Trendstädte liegen dagegen in Asien, nur eine in Nordamerika. Gemessen hat der Kreditkartenanbieter „Mastercard“ die Beliebtheit in seinem Ranking an der Besucherzahl im vergangenen Jahr. Für 2018 hat er zudem einen Wachstumstrend berechnet.

Und beim Thema Wachstum liegt eine europäische Stadt unter den Top 10 ganz vorne: Istanbul belegt zwar gemessen an der Besucherzahl von 10,7 Millionen Menschen im Jahr 2017 nur Platz 9 der beliebtesten Städte weltweit. In Sachen Wachstumsprognose für 2018 kann ihr unter den Top 10 aber keine andere Stadt etwas vormachen.