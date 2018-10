Am Sonntagabend kam es in der thailändischen Hauptstadt zu einer Schießerei zwischen zwei verfeindeten Banden, bei der mehrere Menschen, darunter Urlauber, angeschossen wurden. Zwei Menschen starben.

Die Ratchaprarop Road in Bangkok ist eine geschäftige Straße. Am Sonntagabend wurde sie allerdings zu einem blutigen Tatort.

Nahe der Watergate Pavilion Mall in Bangkok wurden gestern Abend gegen 20.40 Uhr fünf Menschen verletzt und zwei weitere getötet. Einige der Opfer gehörten zu einer Reisegruppe aus Indien, die zuvor in einem Restaurant in der Mall gegessen hatten und auf ihren Bus warteten, als eine Schießerei zwischen jungen Männer zweier Straßengangs ausbrach.

Bandenstreit in Bangkok endet im Schusswechsel

Wie die „Bangkok Post“ berichtet, sollen die Männer in einer Gasse neben einer Snooker-Bar zunächst einen Streit begonnen haben, der schnell zu einem bewaffneten Kampf wurde. Als die Polizei eintraf, flohen die Täter. Derzeit arbeitet die Polizei daran, die Männer mithilfe von Aufnahmen der Überwachungskameras zu überführen.

Bilder eines lokalen Radiosenders zeigen Notärzte bei der Erstversorgung der Verletzten:

Zwei Tote und fünf Verletzte nach Schießerei in Bangkok

Der Polizei zufolge seien am Tatort viele leere Patronen gefunden worden, mit denen auch Passanten verletzt wurden. Ein Inder und ein Laote kamen in der Schießerei ums Leben. Bei den Verletzten handelt es sich um zwei Thais, zwei Inder und einen Laoten. Sie wurden zu einem nahegelegenen Krankenhaus gebracht.