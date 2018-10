Das sind die fotogensten Kleinstädte Deutschlands

Beelitz, Winterberg und Burghausen mögen vielleicht nicht der Nabel der Welt sein, sie gehören aber zu den beliebtesten Kleinstädten in Deutschland. Zumindest sind es diejenigen Kleinstädte auf Instagram mit den meisten Beiträgen. Das bedeutet ja aber zumindest schon mal eines: Sie sind bildschön.

Beleibteste Kleinstädte: Meer, Fachwerkhäuser, Burgen und Schlösser

Was es noch bedeutet und welche Kleinstädte die Nase vorn haben, erfährst du in unserer Galerie. Besonders viele der hübschen Orte findest du übrigens im Süden und in der Mitte Deutschlands oder ganz im Norden an der Küste. Beliebte Motive sind das Meer, Fachwerkhäuser, Burgen und Schlösser.