Die „Voyager of the Sea“ von Royal Caribbean verwandelte sich während einer Kreuzfahrt unfreiwillig in einen exzessiven Partykreuzer. (Symbolfoto)

Es sollte für viele australische Familien eine entspannte Auszeit werden – die Realität sah dann allerdings in etwa so familienfreundlich aus wie die „Hangover“-Filme oder der „Playboy“. Denn mit ihnen waren rund 1.300 indische Männer an Bord der „Voyager of the Seas“. Die arbeiten nicht nur alle bei derselben Firma, sie verwandelten die viertägige Kreuzfahrt Anfang September auch in eine durchgängige Party – inklusive leicht bekleideter Damen in Häschen-Outfit.

Kreuzfahrt mit 1.300 feiernden Männern war „wie ein Riesen-Junggesellenabschied“

3.000 Passagiere passen auf des Kreuzfahrtschiff „Voyager of the Seas“ von Royal Caribbean. Mehr als ein Drittel der Gäste waren auf dieser – sagen wir mal unvergesslichen – Kreuzfahrt, waren also Teil des trinkenden, feiernden Mobs.

„Es hat sich angefühlt wie ein riesiger Junggesellenabschied“, beschreibt ein Familienvater die Situation an Bord gegenüber dem australischen Nachrichtensender „9news“.