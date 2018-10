US-Visum: Was passiert, wenn du „Terrorist“ anklickst?

Bei den ellenlangen Formularen, mit denen du online dein Touristenvisum für die USA beantragen musst, ist es kein Wunder, dass die Aufmerksamkeit irgendwann nachlässt. Wie wichtig korrekte Angaben im sogenannten ESTA (Electronic System for Travel Authorization) aber tatsächlich sind, beweist dieser aktuelle Fall.

Im ESTA aus Versehen angekreuzt, Terrorist zu sein

Eine 29-Jährige Britin klickte in ihrem ESTA-Formular ausversehen „Ja“ bei einer wichtigen Frage, die sie eigenlicht mit „Nein“ hätte beantworten wollen. Welche Frage das war? „Do you seek to engage in or have you ever engaged in terrorist activities, espionage, sabotage, or genocide?” Auf deutsch: „Wollen sie an terrostischen Aktivitäten, Spionage, Sabotage oder Genozit teilnehmen oder waren sie jemals darin involviert?“

Foto: esta.cbp.dhs.gov/esta/ (Screenshot) Über die ESTA-Seite kannst du online ein Touristenvisum für die USA beantragen.

Fehler im ESTA-Antrag kostet die Urlauberin mehr als 1.200 Euro

Kein Wunder, dass der Antrag von Mandie S. abgelehnt wurde. Erst da fiel der Frau ihr Fehler auf. Gegenüber der „BBC“ sagte sie, sie sei sich eigentlich sicher gewesen, die Frage mit Nein beantwortet zu haben. Vermutlich habe sie beim Runterscrollen zum Bestätigen-Link ausversehen die Box mit „Ja“ angeklickt.

Nach einigen intensiven Gesprächen in London wurde schließlich doch ein Visum ausgestellt – allerdings mussten Mandie und ihr Freund die Reise um einen Monat verschieben, da das Visum nicht rechtzeitig ankam. Kostenpunkt: Mehr als 800 Pfund (umgerechnet etwa 900 Euro). Weitere 320 Pfund (etwa 360 Euro) musste Mandie für den Visumstermin in London zahlen.