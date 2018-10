Ryanair zieht Flugzeuge aus Deutschland ab

Zwei Flugzeuge von Ryanair am Flughafen in Bremen. Im Winter sollen keine Ryanair-Flieger mehr dort stationiert sein.

Ryanair schließt seinen Standort in Bremen. Das teilte die irische Airline am heutigen Montag mit. Zudem zieht sie Flugzeuge aus Düsseldorf ab. Auch ihr Standort in Eindhoven in den Niederlanden soll schließen. Die meisten Verbindungen vom Standort Bremen aus sollen aber weiterhin durchgeführt werden, allerdings mit Flugzeugen, die nicht in Deutschland stationiert sind.

Streiks bei Ryanair schuld an den Kürzungen

Ähnliches gilt für Eindhoven. In Düsseldorf sollen die meisten Verbindungen mit den drei am Standort verbleibenden Fliegern weiter durchgeführt werden. Fluggäste, die von Streichungen betroffen sind, seien bereits informiert, teilt die Airline mit. Sie werden auf andere Flüge umgebucht oder bekommen ihr Geld zurück.

Als Grund für die Streichungen nennt Ryanair unter anderem die Streiks der Piloten und Flugbegleiter in den vergangenen Wochen. Die Airline musste ihre Gewinnprognose für das laufende Jahr von 1,25 bis 1,35 Milliarden Euro auf 1,1 bis 1,2 Milliarden Euro senken.