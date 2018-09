Ein Tourist hat sich bei einem Wildparkbesuch in Australien auf ein Krokodil gesetzt. Damit das Reptil ihn nicht sofort verspeiste, fütterte er es vorher mit einem Wallaby – eine lebensgefährliche Aktion.

Gefährlich! Ein Tourist setzte sich in einem australischen Wildtierpark auf ein Krokodil. (Symbolfoto)

Ein dänischer Tourist hat den Zorn der australischen Wildtierbehörde auf sich gezogen. Denn er ließ sich bei einem lebensgefährlichen Stunt mit einem Krokodil filmen. In dem Video zeigt der 22-jährige Däne Niels J. keine Angst, als er sich während seines Besuchs in einem Wildpark in Australien völlig entspannt auf den Rücken des gefährlichen Reptils setzt: