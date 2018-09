150 Ryanair-Flüge sollten am morgigen Freitag wegen Streiks der Flugbegleiter in mehreren europäischen Ländern ursprünglich gestrichen werden. Jetzt werden es wohl noch mehr. Denn die deutsche Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) ruft ebenfalls zum Streik auf.

Streik: Alle Ryanair-Flüge aus Deutschland sind betroffen

Zum Streik aufgerufen seien alle fest angestellten Piloten, die an Ryanair-Stationen in Deutschland beschäftigt sind, heißt es in einer Pressemeldung von der VC. „Betroffen sind alle Verbindungen, die in dieser Zeit aus Deutschland abfliegen sollen“, so die Gewerkschaft. Und auch die niederländischen Piloten schließen sich dem Arbeitsausstand der Flugbegleiter an.

Der Streik soll im Zeitraum zwischen Freitag, 28. September, um 3.01 Uhr und Samstag, 29. September, um 2.59 Uhr stattfinden.

Ryanair-Streiks: Diese Rechte haben betroffene Passagiere

Ryanair ist verpflichtet, wartende Passagiere angemessen zu betreuen. Außerdem können Fluggäste den Ticketpreis zurückfordern, wenn ihr Flug ausfällt oder mehr als fünf Stunden verspätet ist. Bei einer Annullierung können sie auch auf eine alternativen Beförderung – Umbuchung auf einen anderen Flug oder Zug – bestehen. So sehen es die Fluggastrechte vor.

Weitere Infos zu deinen Rechten bei Flugausfällen durch Streik findest du hier.