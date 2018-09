Weil zwei Personen unkontrolliert in den Sicherheitsbereich eingedrungen waren, musste das Terminal 2 am Münchner Flughafen mehrere Minuten gesperrt werden, die Abfertigung wurde gestoppt.

Schon wieder sind Personen an einem Flughafen unkontrolliert in den Sicherheitsbereich gelangt. Die Bundespolizei Bayern vermeldete am frühen Nachmittag auf Twitter, dass „vermutlich mehrere Reisende unkontrolliert in den Sicherheitsbereich des Terminal 2“ am Flughafen in München gelangt seien. Der musste deshalb die Abfertigung im Terminal 2 und im Satelliten stoppen.

Schon nach 16 Minuten gab die Bundespolizei Entwarnung

Die Bundespolizei reagierte schnell: 13 Minuten nach dem ersten Tweet erfolgte bereits die Entwarnung. Die Bundespolizei teilte mit, dass die beiden Personen identifiziert seien und die Sperrung nach einer Überprüfung aufgehoben werden konnte.

Flughafen München: Ankommende Passagiere drehten auf dem Weg zur Gepäckausgabe um

München Airport teilte auf Twitter mit, dass es sich bei den beiden identifizierten Personen um ankommende Passagiere handelte, die auf dem Weg zur Gepäckausgabe umgekehrt seien. Die genauen Umstände würden derzeit überprüft.

Rund ein Dutzend Flüge starteten am frühen Nachmittag mit Verspätungen zwischen 30 und 60 Minuten am Flughafen München.

Wiederholt Pannen im Sicherheitsbereich deutscher Flughäfen

Erst im August war am Flughafen Frankfurt eine vierköpfige Familie aus Frankreich trotz positiven Sprengstofftests durch die Sicherheitskontrolle gelangt. Das Terminal eins musste dort deshalb teilevakuiert werden.