Ryanair-Streik am Freitag: 190 Flüge gestrichen

Ryanair streicht an diesem Freitag 190 Flüge. 30.000 Kunden seien davon betroffen, teilte die Fluggesellschaft mit. Grund dafür sind Streiks der Flugbegleiter in sechs europäischen Ländern.

Nun ist es offiziell: 190 Flüge hat Ryanair bereits am Dienstag für den kommenden Freitag (28.September) in ganz Europa annulliert. Die irische Billig-Airline betont zwar in einer Pressemitteilung, dass damit nur acht Prozent von insgesamt 2.400 Verbindungen flachfallen. Trotzdem werden europaweit 30.000 Kunden ihren Flug am Freitag nicht antreten können.

Ryanair: Flugbegleiter und Piloten streiken in sechs europäischen Ländern

Der Hintergrund: Flugbegleiter und Piloten in Spanien, Belgien, Niederlande, Portugal, Italien und – wie jüngst bekannt wurde – auch in Deutschland werden am Freitag für 24 Stunden ihre Arbeit komplett niederlegen. Die Gewerkschaften fordern mehr Lohn und eine Kompensation von Verspätungen. Ryanair nannte die geplanten Streiks „unnötig“. Nur eine „winzige Minderheit“ des Kabinenpersonals beteilige sich überhaupt daran.

Ryanair-Streik fällt auf Ferienbeginn in vielen Bundesländern

Es dürfte den Ferienbeginn vieler Urlauber in Deutschland trüben. Denn in vielen Bundesländern ist Freitag der letzte Schultag vor den Herbstferien, darunter in Baden-Württemberg und Bayern.