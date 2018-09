Oktoberfest: So teuer sind Übernachtungen in München

Mit zwei Schlägen hat Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter das diesjährige Oktoberfest eröffnet. 16 Tage ist damit Gaudi und Alkoholgenuss auf der Wiesn angesagt. Wer bei dem Spektakel dabei sein will und kein echter Münchner ist, der muss sich wohl eine Unterkunft suchen. Die sind allerdings zur Festzeit ziemlich teuer.

München teurer als London und Paris

Von Ende September bis zum 13. Oktober kosten Unterkünfte in München sogar mehr als in den Metropolen London und Paris. Durchschnittlich liegt der Preis für eine Ferienunterkunft bei 420 Euro pro Nacht. In Paris sind es 341 Euro, in London 277 Euro.