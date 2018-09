Hotels und Restaurants versuchen offenbar, mit Fake-Bewertungen an die Spitze von TripAdvisor-Rankings zu gelangen. Das hat eine verdeckte Recherche ergeben. TripAdvisor zweifelt die Ergebnisse an.

Ein Drittel aller TripAdvisor-Bewertungen sollen laut einer verdeckten Recherche Fakes sein, berichtet die britische Zeitung „The Sunday Times“. Eine unabhängige Analyse von Zehntausenden von Bewertungen zeige, dass besonders gut bewertete Bed-and-Breakfast-Hotels in Touristen-Hotspots fast doppelt so viele Fake-Bewertungen auf TripAdvisor haben wie schlechter bewertete Unterkünfte.

Es gibt Webseiten, die Fake-Bewertungen anbieten

Zwei Drittel aller Bewertungen der topgelisteten Unterkünfte in einigen Touristen-Hotspots sollen verdächtig sein. Die Recherche der „Sunday Times“ ergab, dass es Webseiten gebe, die gute Bewertungen verkauften, und dass Restaurants und Hotels diese Seiten nutzten. Die Zeitung richtete selbst eine solche Seite ein und erhielt prompt Anfragen.

Ein Restaurantbesitzer gab gegenüber der Zeitung zu, dass er seine Platzierung im TripAdvisor-Ranking auf diese Art und Weise verbessern wollte, berichtet die britische Zeitung „The Sun“.

Und das, obwohl erst zuletzt der größte Besitzer von Hotelzimmern in Australien zu einer Strafe in Millionenhöhe verurteilt wurde, weil er TripAdvisor-Bewertungen manipuliert hatte. In Italien wurde ein Mann zu neun Monaten Gefängnis verurteilt, weil er TripAdvisor-Rezensionen verkauft hatte.