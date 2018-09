Autofreier Tag: Hier darf man eh nie fahren

Es ist der Abschluss der „Europäischen Woche der Mobilität“, viele Städte und Regionen in Europa bieten am heutigen Samstag Aktionen rund um das Thema an und verbieten zugleich das Autofahren. Es gibt in Europa aber auch Fleckchen, an denen Autos grundsätzlich das ganze Jahr über verboten sind. Der reisereporter stellt einige davon vor: