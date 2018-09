Tragisches Unglück auf der spanischen Urlaubsinsel: In dem bei Touristen sehr beliebten Ort S'Arenal auf Mallorca ist am Donnerstagmorgen gegen 5 Uhr eine deutsche Urlauberin aus dem vierten Stock eines Hotels gestürzt. Wie das „Inselradio Mallorca“ berichtet, handelt es sich um eine 54-jährige Deutsche. Die Urlauberin überlebte den Sturz nicht. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen.

Wahrscheinlich wollte die Urlauberin auf dem Hotelbalkon rauchen

Wie genau es zu dem Unglück kam, ist noch unklar. Der Lebensgefährte der Frau, mit dem die 54-Jährige den Urlaub auf Mallorca verbrachte, erzählte der Polizei vor Ort, er habe das Verschwinden seiner Partnerin nicht bemerkt. Dass sie so früh auf den Balkon ging, war aber offenbar nicht ungewöhnlich. Sie sei morgens immer zum Rauchen hinausgegangen.

Balkonstürze mit Todesfolge sind auf Mallorca keine Seltenheit

Es ist nicht das erste Mal, dass Urlauber vom Hotelbalkon aus in den Tod stürzen. Erst zwölf Tage zuvor starb laut Inselradio ein Urlauber aus Deutschland mitten in der Nacht in einem Hotel in Cala Rajada. Der 45-Jährige sei aus dem dritten Stock gefallen. Seine Frau machte erst am Morgen die schreckliche Entdeckung, als sie auf den Balkon ging und ihren Mann im Innenhof sah.