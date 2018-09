Es ist ja bereits guter Brauch, dass zum Start der alljährlichen Oktoberfeste die Bierpreise für eine Maß erhöht werden – da bildet dieses Jahr kein Ausnahme. Am teuersten ist die Maß standesgemäß in München.

Damit kostet das günstigste Bier auf der Münchner Wiesn nur 10 Cent weniger als das teuerste Bier auf den anderen Oktoberfesten in Deutschland. In Berlin nämlich – beim „Oktoberfest an der Zitadelle Spandau“ – kostet die Maß 10,80 Euro.

Bierpreise beim Oktoberfest in Dresden am günstigsten

Auf der Stuttgarter Wasen musst du für das teuerste Bier 10,50 Euro hinblättern. Am günstigsten wird die Maß Bier in Dresden beim „Oktoberfest an Bord“ mit 8 Euro. Auf der Wandsbeker Wiesn in Hamburg kostet sie laut „5vorflug.de“ glatte 10 Euro. Auf dem Leipziger Oktoberfest kostet sie 9,50 Euro, auf der Hannover-Wiesn bist du mit 9,60 Euro dabei.

Oktoberfest: Preise fürs Bier steigen, Softdrinks werden billiger

Gegen den Trend entwickeln sich auf der Münchner Wiesn die Preise für nicht alhoholische Getränke. Diese sind im Schnitt um ein paar Cent günstiger als noch im Vorjahr. Vielleicht eine Aufforderung an potenzielle Bierleichen, zwischendurch auch mal alkoholfrei unterwegs zu sein?