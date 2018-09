Du buchst eine Reise, doch der Abflughafen liegt überhaupt nicht in der Nähe deines Wohnorts? Kein Problem: Dafür gibt’s Schließlich das Rail-and-Fly-Angebot. Direkt bei der Buchung der Reise bekommst du das Zugticket zum Abflughafen mit dazu. Viele Reiseveranstalter bieten ein solches Kombiticket an.

Rail and Fly: Was, wenn mein Zug Verspätung hat?

Doch was passiert eigentlich, wenn die Deutsche Bahn mal wieder Verspätung hat und du deswegen deinen Flug verpasst? Darüber hat jetzt das Amtsgericht Frankfurt am Main (Az.: 32 C 1966/17) geurteilt.

In dem konkreten Fall ging es um eine Reise mit Abflugflughafen Köln/Bonn. Die Reisenden waren auf dem Weg nach Thailand. Der Reiseveranstalter hatte den Urlaubern ein Rail-and-Fly-Ticket verkauft. Es wurde darum gebeten, mindestens drei Stunden vor Abflug am Flughafen einzutreffen. Der Flug sollte um 14.55 Uhr starten.

Kläger verpassten Flug wegen 103-minütiger Verspätung der Bahn

Die Urlauber verpassten den Flug jedoch, weil sich ihr Zug zum Flughafen Köln/Bonn um 103 Minuten verspätete. Sie buchten Ersatzflüge und forderten im Anschluss per Klage das dafür ausgegebene Geld sowie Schadensersatz vom Veranstalter. Ohne Erfolg. Laut dem Amstgericht verletzten die Urlauber ihre sogenannte „Mitwirkungsobliegenheit“.