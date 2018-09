Errätst du nie: Die meistgeflogene Route der Welt

Wenn es darum geht, welche Routen weltweit am häufigsten geflogen werden, spielt Europa keine Rolle. Anders sieht es in Asien aus. Eine Strecke sticht dort besonders heraus – aus einem romantischen Grund.

Warst du schon einmal am Flughafen Charles de Gaulle in Paris, bist ab Frankfurt Airport geflogen oder über London-Heathrow in die britische Hauptstadt gereist? Diese Flughäfen beeindrucken schon durch ihre schiere Größe. Die meistgeflogenen Flugstrecken weltweit steuern allerdings keine dieser europäischen Mega-Airports an.

Asien ist der Kontinent der Vielflieger

Die mit 14.000 Flügen jährlich verkehrsreichste europäische Strecke, London-Heathrow–Dublin, schafft es im internationalen Vergleich nur auf Platz 14. Die Verbindung Toronto–New York klettert mit 17.000 Flügen immerhin auf Platz acht im weltweiten Vergleich – und ist damit die meistgeflogene Streche außerhalb Asiens.