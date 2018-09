Urteil: Hotels dürfen RTL nur mit Zustimmung zeigen

Einen Prozess gegen die europäische Hotelkette NH hat die Mediengruppe RTL Deutschland gewonnen. Die Richter in Alicante entschieden: Die Verbreitung von Programmen ohne Zustimmung ist illegal.

Wie zu Hause: In vielen spanischen Hotels konnten Urlauber bisher kostenlos deutsches Privatfernsehen konsumieren. (Symbolfoto)

Kennst du das auch? Du kommst in deinem Hotelzimmer in Spanien an, schaltest erst mal kurz den Fernseher ein – und stellst fest, dass auch Tausende Kilometer entfernt vertraute Sendungen wie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ und „Deutschland sucht den Superstar“ aus dem deutschen Privatfernsehen laufen.

Auch wenn es keiner offen zugeben will: Klammheimlich freust du dich dann doch über das unverhofft wiedergefundene Stück Routine.

Deutsche TV-Signale in Spanien empfangen geht in Zukunft nur noch mit Erlaubnis von RTL

Doch damit hat RTL Deutschland ein Problem. Jahrelang zog sich ein Rechtsstreit zwischen dem Medienunternehmen und der europäischen Hotelkette NH hin. Die vermietet viele Zimmer in Spanien, und so wurde vor dem Berufungsgericht in Alicante verhandelt.

Das hat jetzt entschieden: Touristikanbieter, die ohne die Zustimmung des Senders in Hotelzimmern die TV-Signale für Urlauber zur Verfügung stellen, machen das illegal. Das berichteten unter anderem die Branchenmagazine „Info Digital“ und „Advanced Television“. Die Hotelkette wurde zur Unterlassung und zur Zahlung von Schadensersatz verurteilt.