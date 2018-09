Ist Ibiza zu teuer? Händler klagen über Umsatztief

Es gibt Inseln, auf die zieht es dich immer wieder, obwohl du schon so oft da warst. Eine dieser Inseln ist für viele Urlauber Ibiza, oder Eivissa, wie sie von den Einheimischen genannt wird. Die Mittelmeer-Insel mit cooler Clubkultur, schrillen Beach-Partys und den vielleicht schönsten Menschen und Selbstdarstellern.

Ibiza boomt, zumindest bis zum letzten Jahr. Denn in diesem Jahr klagen die Geschäftsleute zwischen der Platja d'en Bossa und Santa Eularia über starke Umsatzrückgänge. Auf der früheren Hippie-Insel sonnt sich der internationale Jetset.

Ibiza ist als Reiseziel auch bei Promis beliebt

Model Kate Moss, Leonardo DiCaprio, Paris Hilton oder Puff Daddy machen hier Urlaub und die kleine Insel der Balearen mutierte zum Hauptquatier der Pop- und Hollywoodstars, der Royals, der Spitzensportler wie Neymar, Bastian Schweinsteiger oder Mario Götze und der Top-Unternehmer aus der Startup-Szene.

Dieser Promi-Boom ließ auf der Insel die Preise in die Höhe schießen. So zahlst du im ersten Hard-Rock-Hotel Europas vor Ibiza Stadt inszwischen Zimmerpreise zwischen 450 und 10.000 Euro pro Nacht. Und nebenan, im teuersten Restaurant der Welt, dem „Sublimotion“ kostet das Menü schon mal schlappe 1.500 Euro.

Die Party geht weiter - auch morgens am Strand der Platja d'en Bossa. Foto: imago/upert Oberhäuser

Wer zahlt im Beach-Club 600 Euro für eine Flasche Champagner?

Das alles hat die Preise auf der Insel für Familien und dem Mittelstand kaputt und unbezahlbar gemacht. Und selbst reiche Hanseaten aus Hamburg sind nicht mehr bereit mal eben 600 Euro für eine Flasche Champagner in einem Beach-Club hinzublättern.

In dem lokalen Magazin „Ibiza Heute“ klagen einige Händler über „die schlimmste Saison seit 30 Jahren“. Die Straßen auf der Insel seien leer und die Touristen würden kaum etwas in den Geschäften, Supermärkten oder Restaurants konsumieren. Und das nicht nur in einer Touristen-Hochburg wie der Platja d'en Bossa im Süden der Insel, wo sich hinter dem Strand die Hotels dicht an dicht aneinander reihen.