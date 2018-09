Hanoi: Schluss mit Hundefleisch auf der Speisekarte

Über 1.000 Restaurants und Geschäfte in Hanoi verkaufen immer noch das Fleisch der oft grausam getöteten Tiere. Aber immer mehr Menschen in Vietnam missbilligen diese historisch tief verwurzelte Sitte.

Das Volkskomitee von Hanoi begründete seinen Appell damit, dass durch den Verzehr von Hundefleisch das Image der Stadt als „zivilisierte und moderne Hauptstadt“ zerstört werde, berichtet der britische Nachrichtensender „BBC“.