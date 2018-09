Offiziell: Das ist das beliebteste Reiseziel der Welt

Welches sind die Trendreiseziele weltweit? Diese Frage beantwortet eine Auswertung des Reisejahres 2017. Hier erfährst du, welche Ziele am beliebtesten waren. Spoiler: Deutschland ist auch mit dabei.

Europa war DAS Top-Reiseziel 2017. Mehr als 670 Millionen Touristenankünfte zählte die Welttourismusorganisation (UNWTO) in Europa im vergangenen Jahr. Kein Wunder also, dass es gleich sechs europäische Staaten in die Top Ten der beliebtesten Reiseländer 2017 schafften.

Deutschland auf Platz 9 der beliebtesten Reiseländer

Deutschland liegt als letztes europäisches Land unter den Top Ten auf Platz neun und rutschte damit im Vergleich zu 2016 um zwei Plätze ab. 37,5 Millionen Touristenankünfte zählte die UNWTO im vergangenen Jahr in Deutschland. Davor liegt die Türkei auf Platz acht, die im Vergleich zum Vorjahr zwei Plätze gutmachte.

Welche Länder die Spitzenpositionen belegen? Ganz oben finden sich gleich zwei europäische Länder: Hinter Frankreich auf Platz eins folgt mit nur geringem Abstand Spanien auf dem zweiten Rang. 86,9 Millionen Touristen besuchten Frankreich 2017 im Vergleich zu 81,8 Millionen in Spanien. Auf Platz drei folgen mit 75,9 Millionen Touristenankünften die USA.