Ein Zimmer im Steigenberger Aqua Magic in Hurghada, Ägypten.

In dem Statement heißt es, dass E.-coli-Bakterien den Tod der beiden Briten verursacht haben. Die Behörden verwiesen darin auf das Obduktionsergebnis, wie unter anderem die „BBC“ berichtet.

Das britische Paar war nach einem Urlaub im Steigenberger Aqua Magic Hotel am 21. August kruz nacheinander überraschend verstorben. Seither gibt es zahlreiche Spekulationen zur Todesursache. Noch am Mittwochmittag hatte etwa die „Times“ toxische Pestizide, die in einem anliegenden Zimmer versprüht wurden, als Ursache genannt.

Thomas Cook hatte zuvor bereits von Krankheitserregern im Essen berichtet

Bereits vor einigen Tagen hatte der Reiseveranstalter Thomas Cook mitgeteilt, dass bei einer unabhängingen Untersuchung in den Lebensmitteln der Hotelanlage ein hohe Anzahl an Krankheitserregern, darunter E.-coli-Bakterinen, festgestellt worden sei. Es hieß aber, diese Ergebnisse brächten keine neuen Erkenntnisse im Fall der beiden verstorbenen Briten.

Weder der Reiseveranstalter Thomas Cook noch ein Steigenberger-Sprecher konnten die Informationen über die Obduktionsergebnisse am Mittwochabend bisher bestätigen.