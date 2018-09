Reiseinspo 60+: Diesen Insta-Grannys musst du folgen

Für Reisen in die Ferne ist man nie zu alt! Das dürfte das Motto von Baddie Winkle sein.

Babushka (91) aus Sibirien

Der 91-jährige Instagram-Star (Name: @Babushaka_1927) kommt aus Sibirien in Russland – und hat auf dem Portal ganze 104.000 Follower. Der „ Moskow Times “ zufolge entdeckte sie erst im Alter von 83 Jahren ihre Leidenschaft für das Reisen. Vorher seien entweder die Zeit, das Geld oder beides zu knapp gewesen. Heute finanziert sich Babushka ihre Reisen mit ihrer Rente, verkauft Blumen und Strickwaren.

Die alte Dame lässt sich von ihrem Alter nicht aufhalten und bereist die ganze Welt. Bisher war die faszinierende Granny unter anderem in der Türkei, der Dominikanischen Republik und Thailand . Überall knüpft der Instagram-Star Kontakte und ist mit einem dicken Lächeln unterwegs – von ihren 91 Jahren keine Spur!

Die selbstbewusste Granny liebt das Reisen und verdient sich laut der„Daily Mail“ ihr Budget als Antiquitätenhändlerin für Schmuck. Und damit scheint es sich gut reisen zu lassen: Bisher war sie unter anderem in London, Wales, New York und Thailand… Ihr Lieblingsland? Indien. Mit ihren Erlebnissen bleibt sie in Balance und lebt ihren Traum.

Helen Ruth Elam Van Winkle (90) aus Kentucky

Helen Ruth – alias Baddie Winkle – ist eine wahre Influencerin: Die 90-Jährige jettet um die Welt und lässt es sich dabei richtig gut gehen. Die kunterbunte Granny feiert mit Stars am Strand und bereist mit ihrer Enkeltochter Länder wie Brasilien, Jamaika oder Mexiko. Und lässt dabei selbst die jungen Girls richtig alt aussehen, wenn sie mit sexy Beach-Boys am Strand posiert.