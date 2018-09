Ungewöhnliche Bilder aus Südafrika: In einigen Teilen des Landes fällt seit Tagen seltener Schnee. Seltene Fotos zeigen die Wildtiere in der weißen Pracht.

Was für ein Anblick: Eisige Temperaturen haben in Südafrika zum ersten Mal seit Langem wieder für Schnellfall gesorgt. Auf Instagram teilte eine Nutzerin eindrucksvolle Bilder von Steppentieren im Schnee. Dort schreiten Giraffen, Elefanten, Nashörner und Antilopen durch die weiße Landschaft.

Wie der „Guardian“ berichtet, habe es in der vergangenen Woche starke Schneefälle in vielen Teilen des Landes gegeben. Zahlreiche Straßen am Kap wurden geschlossen. Auch in den kommenden Tagen sollen die Temperaturen unter Null Grad bleiben - in manchen Regionen wie etwa im Staat Kwazulu-Natal wird mit 25 Zentimetern Neuschnee gerechnet.

Die afrikanischen Tiere scheint es nicht zu stören. Ein Video zeigt, wie eine Elefantenherde die kühle Abwechslung der weißen Flocken offenbar sichtlich genießt.