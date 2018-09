Ob Pasta in Italien oder Tapas in Spanien – bei diesen Tipps kriegen nicht nur Foodies Appetit! (Symbolfoto)

Klar, essen ist wichtig, auch beim Reisen. Wie wichtig genau, lässt sich jetzt sogar anhand von Zahlen belegen. 70 Prozent aller Millennials wählen nämlich ihr Reiseziel aufgrund des kulinarischen Angebotes vor Ort. Das ist das Ergebnis einer Studie, die nach den besten Orten für Feinschmecker gesucht hat. Und: Junge Reisende posten lieber Bilder von Essen als Fotos von ihren Freunden auf Instagram.

Erst die Pizza, dann das Kolosseum: Essen wichtiger als Sehenswürdigkeiten

Das Probieren von lokalen Köstlichkeiten ist ihnen wichtiger, als Sehenswürdigkeiten zu besichtigen oder die Natur zu erkunden, fand die Studie des Portals „Hotels.com“ heraus. Eine Umfrage des Flugsucheportals „Swoodoo“ kam zu einem ähnlichen Ergebnis: 46 Prozent der befragten deutschen Urlauber gaben an, ihr Reiseziel nach den lokalen Speisen am Urlaubsort auszuwählen. Das Lebensmittel, das am häufigsten auf Instagram gepostet wird, ist übrigens die Pizza.