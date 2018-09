Dieser Mann befreit die Meere von Plastik – jetzt!

Boyan Slat will eine gigantische Aufgabe bewältigen: Er hat ein System entwickelt, das die riesigen Müllfelder, die im Meer schwimmen, beseitigen soll. Nur mit Solarenergie. Am Samstag geht es los.

Boyan Slat will mit seiner Non-Profit-Organisation The Ocean Cleanup die Ozeane reinigen.

Die Idee von Boyan Slat ist bereits umgesetzt. Der junge Mann aus den Niederlanden hatte die Idee schon vor einigen Jahren, 2013 gründete er mit gerade mal 19 Jahren die Non-Profit-Organisation The Ocean Cleanup. Ihr Ziel: die größte Ozeanreinigung der Welt. Und am Samstag soll es losgehen.

Wie der Niederländer in einem so jungen Alter bereits auf die Idee kam, ein so großes Projekt in Angriff zu nehmen? Beim Tauchen in Griechenland sah er als 16-Jähriger „beinahe mehr Plastik als Fische“ im Wasser, erzählt er. Seitdem widmet er sein Leben der Reinigung der Meere.