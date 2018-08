Auf diesen Tag haben Bierliebhaber weltweit gewartet: In den USA hat gestern das erste Craftbeer-Hotel eröffnet. Und in dieser Unterkunft hat tatsächlich jedes Zimmer einen eigenen Zapfhahn.

Bierseife, Zapfhähne in jedem Zimmer und ein Kühlschrank voller Lieblingsbiersorten neben der Dusche – dieses Bierhotel ist das wohl coolste Hotel des Jahres. Und das kann ab sofort gebucht werden.

Derzeit musst du allerdings noch den weiten Weg nach Ohio auf dich nehmen, um im frisch eröffneten Schlaraffenland für Bierfans zu nächtigen. Schon bald soll aber ein weiterer Ableger in Schottland eröffnen.

Ab sofort kannst du Übernachtungen im Bierhotel buchen

Dort kommt Brewdog, die Craftbeer-Brauerei hinter dem Doghouse, eigentlich her und baut momentan ein zweites Bierhotel. Ob ab dem Jahr 2019 in Europa oder schon jetzt in den USA – das Bierhotel verspricht ein unvergessliches Erlebnis. Bei dem Bier in all seinen Facetten natürlich die Hauptrolle spielt:

Hmm… dieser Duft! Von einigen Zimmern überblickst du die Brauerei und kannst den Malzgeruch tief einatmen. Foto: BrewDog/DogHouse Hotel

Bier in jedem Zimmer – sogar im Badezimmer

Von Willkommens-IPAs bis zu malzigen Massagen, vom Brauereigeruch in der Luft bis zum interaktiven Biermuseum, vom Drei-Gänge-Bierfrühstück bis hin zum Bier unter der Dusche. Und von manchem Zimmer aus können die Gäste einen Blick in die Brauerei werfen.