Tagelanger Durchfall, Magenkrämpfe, Erbrechen – nach dem mysteriösen Tod von zwei Briten im Steigenberger Aqua Magic Hotel in Hurghada melden sich jetzt deutsche Urlauber mit Krankheitsfällen zu Wort.

Blick auf Hurghada und die Insel Giftun in Ägypten. Mehrere Steigenberger-Gäste berichten, in dem Urlaubsort erkrankt zu sein.

Mehr als 1.900 Gäste können gleichzeitig im Steigenberger Aqua Magic Hotel in Hurghada übernachten. Zwei von ihnen starben unter bisher ungeklärten Umständen am vergangenen Dienstag, Thomas Cook hat daraufhin alle seine Urlauber aus dem Hotel ausquartiert.

Im vorläufigen Obduktionsbericht geht der Arzt von einer „natürlichen Todesursache“ aus. Steigenberger-Pressesprecher Sven Hirschler erklärte gegenüber dem reisereporter, ein Mitarbeiter aus der Zentrale in Frankfurt befinde sich derzeit vor Ort in Ägypten, um zusätzlich zu den öffentlichen Ermittlungen den Vorfall zu untersuchen. Bisher sei dem Unternehmen kein Rückgang bei den Buchungszahlen des Hotels bekannt.

Thomas Cook: „Erhöhtes Niveau an Krankheitsfällen“

Thomas Cook teilte mit, dass den Veranstalter „Berichte von einem erhöhten Niveau an Krankheitsfällen unter den Gästen erreicht“ haben.

Auch an den reisereporter wandten sich mehrere Familien aus Deutschland​, die im August in dem Hotel Urlaub machten. Sie berichten von Durchfall, Magenkrämpfen und Erbrechen, dreckigem Geschirr und einem überforderten Hotelarzt. Der reisereporter hat mit einigen Betroffenen gesprochen.

Urlauber berichtet: „Durchfall war an der Tagesordnung“

Mark Filkorn aus Göppingen in Baden-Württemberg etwa war mit seiner Frau und der siebenjährigen Tochter vom 3. bis zum 17. August im Steigenberger Aqua Magic in Hurghada untergebracht. „Durchfall war an der Tagesordnung“, berichtet er.

Eigentlich sei der Urlaub generell nicht schlecht gewesen. Aber: Seine Tochter habe mit Antibiotika und Elektrolyten gegen Durchfall behandelt werden müssen. Auch er selbst habe ab dem dritten Tag durchgängig Medikamente gegen Durchfall genommen, berichtet Mark.

Beim Besuch des Hotelarztes, dessen Wartezimmer ständig gut gefüllt gewesen sei, habe dieser vom Verzehr des Omeletts beim Frühstück abgeraten. „Ungefähr die Hälfte aller deutschen Familien, mit denen wir vor Ort gesprochen haben, waren ebenfalls von Durchfall betroffen“, so der Baden-Württemberger.

Um Aufschnitt wie Salami hätten sie aus Vorsicht beim Büffet bewusst einen Bogen gemacht. Generell sei das Essen „nicht so prickelnd“ gewesen, oberflächlich betrachtet habe es aber keine besonders gravierenden Hygienemängel gegeben. Teilweise seien aber Besteck und Geschirr so verdreckt mit Lippenstifträndern oder Essensresten gewesen, dass sie beim Personal neues angefragt hätten.

Und auch sonst habe es Pannen gegeben: Der Kinder-Pool sei teilweise von Schimmel befallen gewesen, Liegen und Sonnenschirme seien waren kaputt gewesen, die Klimaanlage sei an einem Tag ausgefallen. Solche Missstände habe das Personal aber schnell behoben.

Hotelgäste in Hurghada litten unter Magen-Darm-Krankheiten

Andere Familien, die im August in dem Hotel übernachteten, berichten ebenfalls von Magen-Darm-Erkrankungen wie Durchfall, Krämpfen und Erbrechen. Kai Tiebel aus Rosendahl-Holtwick in NRW berichtet, er sei nach der Rückkehr am 11. August noch zwei Wochen lang krankgeschrieben gewesen.