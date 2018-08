Kreuzfahrtschiff rettet drei Fischer vor England

Die „Pacific Princess“ ist ein Schiff der Kreuzfahrtreederei Princess Cruises mit Sitz in Kalifornien.

Nachdem vor rund einer Woche eine Frau vom Kreuzfahrtschiff stürzte und nach zehn Stunden gerettet werden konnte, wurde am gestrigen Abend ein Kreuzfahrtschiff zur Rettung in der Not: Ein Fischerboot war rund 40 Kilometer nordöstlich von Great Yarmouth gesunken.

Kreuzfahrtschiff dreht um und rettet Schiffbrüchige

Die Besatzung feuerte eine Seenotrakete ab, woraufhin die „Pacific Princess“ der US-amerikanischen Reederei Princess Cruises umkehrte. Kreuzfahrtpassagiere an Bord berichten gegenüber dem britischen „Telegraph“, wie um 18.30 Uhr die Durchsage des Kapitäns kam, an der Steuerbordseite des Schiffes schwimme eine Rettungsinsel. Eine Stunde später seien drei Männer sicher an Bord gebracht worden.