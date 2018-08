Ryanair schafft kostenloses Handgepäck jetzt ganz ab

Im Klartext heißt das: In Zukunft ist es günstiger Priority zu buchen, als den Handgepäck-Koffer kostenpflichtig mitzunehmen. Aber: Pro Flug ist die Anzahl der verfügbaren Priority-Gäste auf 95 von 189 Passagieren pro Maschine begrenzt, teilt Ryanair mit. Die neue Regelung tritt am 1. November in Kraft und wird alle Flüge betreffen, die nach dem 1. September gebucht werden.

Erst durften Handgepäckskoffer nur noch mit Priority in die Kabine, jetzt ändert Ryanair zum zweiten Mal in diesem Jahr die Bestimmungen : Ab November müssen Passagiere das Handgepäck einchecken – und dafür zahlen. Wohl eine Maßnahme, um noch mehr Kunden zu Priority-Buchungen zu animieren.

Wer versuchen will, seine Tasche als kostenloses kleines Gepäckstück durchzuschummeln, sollte übrigens vorsichtig sein: Wenn der Rucksack oder ähnliches nicht in die Kontrollvorrichtung passt oder du ohne Priority-Buchung mit einem Handgepäck-Trolley am Gate erscheinst, werden 25 Euro fällig und das Gepäck kommt in den Frachtraum.

Warum erhebt Ryanair eine neue Gebühr?

Durch die Maßnahme sollen Boarding- und Flugverspätungen eliminiert werden, so Ryanairs Chief Marketing Officer Kenny Jacobs. 60 Prozent der Ryanair-Kunden seien von der Änderung ohnehin nicht betroffen, 30 Prozent würden auch jetzt schon Priority buchen oder nur mit einem kleinen, kostenlosen Handgebäckstück reisen.

Angeblich wolle die Airline mit den geänderten Regelungen nicht mehr Profit einstreichen. Man gehe davon aus, dass viele Kunden, die bisher 25 Euro für aufgegebenes Gepäck bis 20 Kilogramm ausgegeben haben, die kostengünstigere Variante bis 10 Kilogramm wählen würden. Dieser Verlust würde die Gewinne durch steigende Priority-Buchungen aufwiegen.

Handgepäck-Chaos bei Ryanair

Erst im Januar war die neue Regelung in Kraft getreten, nach der Handgepäckkoffer nur mit Priority in die Kabine mit genommen werden durfte. Wenige Monate später benannte Ryanair erste Probleme, die die neue Bestimmung mit sich führte. Etwa zeitgleich wurden die Kosten für Priority von 5 beziehungsweise 6 Euro auf 6 bis 8 Euro erhöht.