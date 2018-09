Hotspots 2019: Das sind Europas Trend-Reiseziele

Es ist schon wieder so weit: Silvester naht! Aber keine Panik. Damit du bestens vorbereitet ins neue Reisejahr starten kannst, zeigen wir dir, wo du in Europa 2019 dein Reisefieber kurieren kannst.

Mit der Reiseplanung ist es ja ein bisschen wie mit den Weihnachtsgeschenken und der Silvesterplanung. Gerade war noch Sommer und plötzlich ist es Dezember und du hast keine Ahnung, was, mit wem und wohin. Zumindest beim letzten Punkt können wir Abhilfe schaffen.

Diese europäischen Städte ziehen 2019 die meisten Besucher an

Wenn du 2019 zu einem der Hotspots in Europa reisen möchtest, solltest du tatsächlich auch schnell sein. Denn das Ranking der beliebtesten Ziele für Städtereisen 2019 in Europa beruht auf der Nachfrage nach Unterkünften in der jeweiligen Stadt. Die hat das Unternehmensnetzwerk Pricewaterhouse Coopers (PwC) für 2019 vorhergesagt.

An der Spitze stehen gleich zwei Städte. Einer der beiden Spitzenreiter und Top-Hotspots 2019 ist ein alter Bekannter: Paris. PwC prophezeit den Hotels der französischen Hauptstadt 6,5 Prozent mehr Erlös pro verfügbarem Zimmer im Jahr 2019.